Является ли базой начисления ЕСВ уплаченная работодателем стоимость за курсы обучения работников

Средства, уплаченные работодателем за обучение наемных работников на курсах водителей и курсах по изучению иностранных языков, не относятся к фонду оплаты труда и не являются базой для начисления ЕСВ.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, являются ли базой начисления единого взноса средства, уплаченные работодателем за обучение наемных работников на курсах водителей и иностранных языков.

Базой для начисления единого взноса для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или других условиях, предусмотренных законодательством, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона №2464 есть сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины от 24.03.1995 /95-ВР «Об оплате труда» и сумма вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

В Перечень видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос, утвержденный постановлением КМУ от 22.12.2010 №1170 (далее – Перечень №1170), отнесен, в частности:

затраты на подготовку и переподготовку кадров (кроме суммы заработной платы, хранящейся по основному месту работы работников, за время их обучения с отрывом от производства в системе повышения квалификации и переподготовки кадров), а именно: – расходы на оплату обучения работников в высших учебных заведениях и учреждениях повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров (п. 9 разд. ІІ Перечня №1170);

расходы на платное обучение работников и членов их семей, не связанные с производственной необходимостью, согласно договору между предприятием и учебным заведением (п. 11 разд. II Перечня №1170).

Следовательно, средства, уплаченные работодателем за обучение наемных работников на курсах водителей и курсах по изучению иностранных языков, не относятся к фонду оплаты труда и не являются базой для начисления единого взноса.

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