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20 тысяч долларов за переправку военнообязанного через границу — разоблачен житель Львовщины

07:00, 17 сентября 2024
Мужчина предложил два варианта пересечения границы – вне установленных пунктов пропуска или как водителя транспортного средства.
20 тысяч долларов за переправку военнообязанного через границу — разоблачен житель Львовщины
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На Львовщине разоблачен мужчина, который за 20 тысяч долларов организовал нелегальную переправку через границу мужчины призывного возраста. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, 60-летнему жителю Трускавца сообщено о подозрении. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки лица призывного возраста за границу.

Мужчина предложил два варианта пересечения границы – вне установленных пунктов пропуска или как водителя транспортного средства. «Клиент» согласился последним способом.

Цена данной услуги составила 20 тысяч долларов.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УК Украины при получении оговоренной суммы средств.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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