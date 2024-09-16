В ВАКС объявили о поиске помощника судьи – какие требования и заработная плата

В Высшем антикоррупционном суде сообщили об открытой вакансии на должность помощника судьи, который имеет специализацию следственного судьи и осуществляет рассмотрение дел по существу предъявленного обвинения.
Для участия в отборе на указанную должность кандидату необходимо:
Требования: кандидат должен быть гражданином Украины, свободно владеть государственным языком и иметь высшее юридическое образование степени магистра.
Преимуществом станет опыт работы помощником судьи с криминальной специализацией.
Условия оплаты труда: заработная плата может составлять от 35 тыс. грн до 45 тыс. грн в зависимости от интенсивности и результатов работы, пишут в ВАКС.
Резюме и тексты решений ожидают на электронный адрес [email protected] до 20 сентября 2024 года. В теме письма обязательно указать «Помощник судьи».
По результатам рассмотрения резюме и отправленных проектов решений, отобранные кандидаты получат соответствующее уведомление.
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