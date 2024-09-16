В ВАКС объявили о поиске помощника судьи – какие требования и заработная плата

Кандидат должен быть гражданином Украины, свободно владеть государственным языком и иметь высшее юридическое образование степени магистра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем антикоррупционном суде сообщили об открытой вакансии на должность помощника судьи, который имеет специализацию следственного судьи и осуществляет рассмотрение дел по существу предъявленного обвинения.

Для участия в отборе на указанную должность кандидату необходимо:

подготовить и отправить резюме;

прислать примеры судебных решений (процессуальных документов) в уголовных производствах (проекты которых подготовлены кандидатом), где предложена собственная правовая позиция по вопросу, что решался судом. Текст судебного решения должен быть обезличен и без информации, защищенной Законом;

к тексту решения следует добавить свой комментарий с обоснованием предложенного судебного решения относительно поданного ходатайства (заявления или жалобы).

Требования: кандидат должен быть гражданином Украины, свободно владеть государственным языком и иметь высшее юридическое образование степени магистра.

Преимуществом станет опыт работы помощником судьи с криминальной специализацией.

Условия оплаты труда: заработная плата может составлять от 35 тыс. грн до 45 тыс. грн в зависимости от интенсивности и результатов работы, пишут в ВАКС.

Резюме и тексты решений ожидают на электронный адрес [email protected] до 20 сентября 2024 года. В теме письма обязательно указать «Помощник судьи».

По результатам рассмотрения резюме и отправленных проектов решений, отобранные кандидаты получат соответствующее уведомление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.