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В ВАКС объявили о поиске помощника судьи – какие требования и заработная плата

23:12, 16 сентября 2024
Кандидат должен быть гражданином Украины, свободно владеть государственным языком и иметь высшее юридическое образование степени магистра.
В ВАКС объявили о поиске помощника судьи – какие требования и заработная плата
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В Высшем антикоррупционном суде сообщили об открытой вакансии на должность помощника судьи, который имеет специализацию следственного судьи и осуществляет рассмотрение дел по существу предъявленного обвинения.

Для участия в отборе на указанную должность кандидату необходимо:

  • подготовить и отправить резюме;
  • прислать примеры судебных решений (процессуальных документов) в уголовных производствах (проекты которых подготовлены кандидатом), где предложена собственная правовая позиция по вопросу, что решался судом. Текст судебного решения должен быть обезличен и без информации, защищенной Законом;
  • к тексту решения следует добавить свой комментарий с обоснованием предложенного судебного решения относительно поданного ходатайства (заявления или жалобы).

Требования: кандидат должен быть гражданином Украины, свободно владеть государственным языком и иметь высшее юридическое образование степени магистра.

Преимуществом станет опыт работы помощником судьи с криминальной специализацией.

Условия оплаты труда: заработная плата может составлять от 35 тыс. грн до 45 тыс. грн в зависимости от интенсивности и результатов работы, пишут в ВАКС.

Резюме и тексты решений ожидают на электронный адрес [email protected] до 20 сентября 2024 года. В теме письма обязательно указать «Помощник судьи».

По результатам рассмотрения резюме и отправленных проектов решений, отобранные кандидаты получат соответствующее уведомление.

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