У ВАКС оголосили про пошук помічника судді – які вимоги та заробітна плата

Кандидат повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою та мати вищу юридичну освіту ступеня магістра.

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У Вищому антикорупційному суді повідомили про відкриту вакансію на посаду помічника судді, який має спеціалізацію слідчого судді та здійснює розгляд справ по суті пред’явленого обвинувачення.

Для участі у відборі на вказану посаду кандидатові необхідно:

підготувати та надіслати резюме;

надіслати приклади судових рішень (процесуальних документів) у кримінальних провадженнях (проекти яких підготовлені кандидатом), де запропонована власна правова позиція з питання, що вирішувалось судом. Текст судового рішення має бути знеособлено та без інформації, захищеної Законом;

до тексту рішення потрібно додати свій коментар з обґрунтуванням запропонованого судового рішення щодо поданого клопотання (заяви чи скарги).

Вимоги: кандидат повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою та мати вищу юридичну освіту ступеня магістра.

Перевагою буде досвід роботи помічником судді із кримінальною спеціалізацією.

Умови оплати праці: заробітна плата може становити від 35 тис грн до 45 тис грн залежно від інтенсивності та результатів роботи, пишуть у ВАКС.

Резюме та тексти рішень очікують на електронну адресу [email protected] до 20 вересня 2024 року. У темі листа обов’язково зазначити «Помічник судді».

За результатом розгляду резюме та надісланих проектів рішень, відібрані кандидати отримають відповідне повідомлення.

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