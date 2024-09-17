20 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаного через кордон — викрито мешканця Львівщини

Чоловік запропонував два варіанти перетину кордону – поза встановленими пунктами пропуску, або як водія транспортного засобу.

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На Львівщині викрито чоловіка, який за 20 тисяч доларів організував нелегальне переправлення через кордон чоловіка призовного віку. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, 60-річному мешканцю Трускавця повідомлено про підозру. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення особи призовного віку за кордон.

Чоловік запропонував два варіанти перетину кордону – поза встановленими пунктами пропуску, або як водія транспортного засобу. «Клієнт» погодився на останній спосіб.

Ціна даної послуги становила 20 тисяч доларів.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КК України під час отримання обумовленої суми коштів.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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