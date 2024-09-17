Практика судів
  1. В Україні

20 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаного через кордон — викрито мешканця Львівщини

07:00, 17 вересня 2024
Чоловік запропонував два варіанти перетину кордону – поза встановленими пунктами пропуску, або як водія транспортного засобу.
20 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаного через кордон — викрито мешканця Львівщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрито чоловіка, який за 20 тисяч доларів організував нелегальне переправлення через кордон чоловіка призовного віку. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, 60-річному мешканцю Трускавця повідомлено про підозру. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення особи призовного віку за кордон.

Чоловік запропонував два варіанти перетину кордону – поза встановленими пунктами пропуску, або як водія транспортного засобу. «Клієнт» погодився на останній спосіб.

Ціна даної послуги становила 20 тисяч доларів.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КК України під час отримання обумовленої суми коштів.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо

Неприємний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.

Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді