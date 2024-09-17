Чи є базою нарахування ЄСВ сплачена роботодавцем вартість за курси навчання працівників

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи є базою нарахування єдиного внеску кошти, сплачені роботодавцем за навчання найманих працівників на курсах водіїв та іноземних мов.
Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону №2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
До Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 №1170 (далі – Перелік №1170), віднесено, зокрема:
Отже, кошти, сплачені роботодавцем за навчання найманих працівників на курсах водіїв та курсах з вивчення іноземних мов не відносяться до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску.
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