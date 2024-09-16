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Суд оставил без изменений меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко

17:59, 16 сентября 2024
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о залоге для Кириленко, несмотря на просьбу прокурора о повышении суммы.
Суд оставил без изменений меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко
Фото: novosti.dn.ua
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16 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение о мере пресечения для главы Антимонопольного комитета Украины АМКУ Павла Кириленко. Судьи Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко решили оставить в силе решение о залоге в 30 миллионов гривен, который Кириленко уже оплатил. Об этом сообщает ВАКС.

На заседании прокурор высказалась за взятие Кириленко под стражу с возможностью внесения залога в размере 121 миллион гривен, однако впоследствии согласилась, что текущего залога будет достаточно. Прокурор аргументировала это тем, что Кириленко может иметь связи для выезда из страны и что следствие еще не нашло все его имущество.

Защита Кириленко считает сумму залога чрезмерной и необоснованной. Они также не согласились с оценкой рисков, представленной прокурором.

Особой детальной является информация о том, что Кириленко не носил электронный браслет. Как выяснилось, по прибытии чиновника в полицию не было свободных средств контроля, что усложнило процесс надзора.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 млн гривен, которую за него внесли впоследствии.

Его подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

Добавим, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

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