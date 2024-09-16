В Киеве зафиксировали три очередных температурных рекорда для сентября

Сентябрь через два дня побил три температурных рекорда.

В столице минимальная температура воздуха 14 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,1°С. Предыдущее рекордное значение 2011 превышено на 0,6°С. Кроме того, минимальная температура воздуха на следующий день – 15 сентября – также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4°С. Предыдущее рекордное значение 1909 превышено на 1,9°С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Кроме того, специалисты зафиксировали, что среднесуточная температура воздуха 15 сентября составила 23,3°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1909 на 0,2°С, а климатическую норму - на 7,7°С.

Всего с начала месяца в столице уже установлено шесть температурных рекордов.

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