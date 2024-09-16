Сокращение расходов на культуру, но рост финансирования медиа - анализ проекта Госбюджета на 2025 год

В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики проанализирован проект Государственного бюджета на 2025 год.

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел предварительный анализ плановых показателей государственного и местных бюджетов, которые были учтены при формировании проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год. Обсуждение охватило финансирование культуры, медиа, а также социальной защиты семьи и детей.

Культура и искусство

Проект бюджета на 2025 год предусматривает незначительное уменьшение номинальных расходов на культуру и искусство на 0,4%. Однако это уменьшение сопровождается ростом финансирования из местных бюджетов (+813,9 млн грн) и сокращением расходов из Государственного бюджета (-914 млн грн). В результате, сектор культуры может столкнуться со стагнацией в следующем году.

Медиа

Согласно проекту бюджета, расходы на медиа вырастут на 3,49% в 2025 году. Основной рост финансирования приходится на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, которая получит дополнительные 325 млн грн.

Социальная защита семьи и детей

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено уменьшение расходов на социальную защиту семьи, детей, молодежи и других категорий населения. После рекордных расходов в 2023 году (183,9 млрд грн) на 2024 год планируется уменьшение на 20,4%, а на 2025 год - еще на 6,53%.

Запланированные расходы на 2025 год

- Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины предусмотрено 10 059 млн грн, что на 0,8% больше, чем в 2024 году.

- Государственному агентству Украины по вопросам кино расходы уменьшены на 74,4%, с 620,4 до 159,1 млн грн.

- Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания предусмотрено уменьшение финансирования на 3,1%.

- Государственной службе Украины по делам детей - уменьшение на 1,6%.

- Государственному агентству развития туризма Украины - уменьшение на 1,5%.

- Государственной архивной службе Украины - уменьшение на 1,0%.

- Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести - увеличение расходов на 0,6%.

- Уполномоченному по защите государственного языка - увеличение на 34,9%.

Заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук прокомментировала показатели бюджета для культурных институтов:

- Украинский культурный фонд: уменьшение финансирования с 215,7 млн грн (2024) до 145,7 млн грн (2025).

- Украинский институт книги: уменьшение финансирования с 466 млн грн (2024) до 178,6 млн грн (2025).

- Украинский институт: уменьшение с 80,2 млн грн (2024) до 65,2 млн грн (2025).

Кравчук выразила обеспокоенность недостаточностью ресурсов для культурной дипломатии и поддержки национальной идентичности. Она также подчеркнула необходимость привлечения доноров и подготовку правок в бюджет.

«В последнее время очень много правильных месседжей о важности культурной дипломатии, распространения украинских нарративов, возможности Украины транслировать свою культуру. НО для этого нужны институциональные способности, которых в предложенном бюджете НЕ очень много», - написала Евгения Кравчук.

- Украинский институт книги: уменьшение финансирования с 466 млн грн (2024 год) до 178,6 млн грн (2025 год). «Это очевидно свидетельствует, что правительство не видит продолжения программы сертификатов для тех, кому исполнилось 18 лет, и это очень печально. Еще более печально, что до сих пор не утверждена нормативка на этот год, и мы рискуем просто потерять те деньги, которые были заложены в бюджете 2024. Не обращая внимания на то, что и Парламент, и Президент свою часть выполнили еще в начале лета. Но время еще есть, и надеемся - программа будет реализована, но тогда непонятно, почему те, кому исполнится 18 в 2025 году, не получат сертификат», - отметила политик.

- Украинский культурный фонд: уменьшение финансирования с 215,7 млн грн (2024 год) до 145,7 млн грн (2025 год). По словам Евгении Кравчук, этого недостаточно. Почти треть идет на заработные платы. На проекты остается небольшая сумма, а это основная грантовая институция для различных сфер, событий, исследований, поддержки художников

- Украинский институт: уменьшение с 80,2 млн грн (2024 год) до 65, 2 млн грн (2025 год). «Так много говорили о культурной дипломатии, но это не подчеркнуто бюджетом. Этого бюджета хватит только на заработные платы и коммуналку, а на проекты остается 700 тыс. грн. Конечно, для всех трех институтов необходимо привлекать доноров. Конечно, наш Комитет будет подавать правки и предложения. Но если нам самим не нужна культурная идентичность и культурный продукт, то почему они должны быть более нужными нашим партнерам?» - поделилась заместитель председателя Комитета.

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