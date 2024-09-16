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Уряд виділив 563 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

19:13, 16 вересня 2024
Україна забезпечить житлом 94 дитячі будинки сімейного типу.
Уряд виділив 563 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Джерело фото: oda.zht.gov.ua
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Уряд України ухвалив рішення про розподіл державної субвенції у розмірі 563,3 млн грн для придбання житла для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). Ці родини приймають на виховання від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Зокрема, ці кошти будуть використані для забезпечення житлом 94 ДБСТ по всій Україні. Це рішення є важливим кроком, оскільки частина таких дитячих будинків була змушена переміститися в більш безпечні регіони України або за кордон через повномасштабну війну. У 85 таких родин житло було пошкоджене або повністю зруйноване.

Міністерство соціальної політики, яке подало пропозицію щодо розподілу субвенції, зазначило, що забезпечення житлом є критично важливим для розвитку і підтримки цієї сімейної форми виховання.

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