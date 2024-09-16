Потужний землетрус у Румунії магнітудою 5,3 відчули в Одесі

Землетрус у Румунії відчули в Україні, Болгарії та Молдові.

У Румунії 16 вересня стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який відчули також в Україні, зокрема в Одесі. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Поштовхи також зафіксували в сусідніх країнах – Болгарії та Молдові.

Згідно з інформацією місцевого видання «Думская», підземні поштовхи в Одесі відчувалися через землетрус з епіцентром у Румунії на глибині 130 км. Магнітуда сягнула 5,3 бала.

Мер Одеси зазначив, що на цей момент інформації про пошкодження чи постраждалих не надходило.

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