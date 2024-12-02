Кабмин готовит законопроект о введении платных дорог, это требование ЕС

Сейчас в Украине анализируется шесть маршрутов для запуска платных дорог.

Фото: freetrack.ua

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач сообщил, что в Украине уже проводится анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог. Об этом он сказал во время мероприятия от ЕВА, передает УНН.

«Вопрос платных дорог - это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением... для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ», - сказал Деркач.

Он также добавил, что после результатов анализа движения будет приниматься решение, но Украина уверенно движется к системе платных дорог.

«Рано или поздно платные дороги все равно будут», - добавил он.

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