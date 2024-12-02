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Кабмін готує законопроект щодо запровадження платних доріг, це є вимогою ЄС

11:07, 2 грудня 2024
Наразі в Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг.
Кабмін готує законопроект щодо запровадження платних доріг, це є вимогою ЄС
Фото: freetrack.ua
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Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомив, що в Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг. Про це він сказав під час заходу від ЕВА, передає УНН.

«Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроект щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ», - сказав Деркач.

Він також додав, після результатів аналізу руху буде прийматись рішення, але Україна впевнено рухається до системи платних доріг.

«Рано чи пізно платні дороги все одно будуть», - додав він.

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дороги Кабінет Міністрів України

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