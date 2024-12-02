У Вінниці поліцейський драгер не витримав подиху водія

Патрульні зупинили водія автомобіля Hyundai Santa Fe за порушення ПДР.

Джерело фото: Патрульна поліція Вінницької області / Facebook

У Вінниці драгер не витримав дози алкоголю в організмі водія. Як зауважили у Патрульній поліції області, стрілки показали вгору.

За інформацією правоохоронців, зупинили водія автомобіля Hyundai Santa Fe за порушення ПДР.

Так як інспектори помітили в нього ознаки сп'яніння, а саме запах алкоголю та порушення координації рухів, то запропонували йому пройти перевірку на спецприладі драгер.

«Стрілки алкотестера показали вгору, а це значить, що в організмі чоловіка, ймовірно, було понад 5 проміле алкоголю», - зауважують у поліції.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), винесли постанови за ч. 2. ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) та за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП.

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