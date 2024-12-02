Практика судів
  1. В Україні

У Вінниці поліцейський драгер не витримав подиху водія

18:40, 2 грудня 2024
Патрульні зупинили водія автомобіля Hyundai Santa Fe за порушення ПДР.
У Вінниці поліцейський драгер не витримав подиху водія
Джерело фото: Патрульна поліція Вінницької області / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці драгер не витримав дози алкоголю в організмі водія. Як зауважили у Патрульній поліції області, стрілки показали вгору.

За інформацією правоохоронців, зупинили водія автомобіля Hyundai Santa Fe за порушення ПДР.

Так як інспектори помітили в нього ознаки сп'яніння, а саме запах алкоголю та порушення координації рухів, то запропонували йому пройти перевірку на спецприладі драгер.

«Стрілки алкотестера показали вгору, а це значить, що в організмі чоловіка, ймовірно, було понад 5 проміле алкоголю», - зауважують у поліції.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), винесли постанови за ч. 2. ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) та за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

ПДР патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

В адміністрації Джо Байдена розчаровані рішенням не мобілізувати 18-річних українців – The Washington Post

У Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду