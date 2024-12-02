Змінилися правила експорту сільськогосподарської продукції — що слід знати про новий режим

З 1 грудня почав діяти режим експортного забезпечення для аграріїв, який передбачатиме встановлення мінімальних експортних цін на окремі види сільськогосподарської продукції.

В Україні з 1 грудня почав діяти режим експортного забезпечення для аграріїв, який передбачатиме встановлення мінімальних експортних цін на окремі види сільськогосподарської продукції. Відповідний порядок затверджений постановою Кабміну №1261 від 29 жовтня.

Так, режим експортного забезпечення передбачає:

експорт товарів виключно зареєстрованими платниками податку на додану вартість;

встановлення мінімальних експортних цін на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення. Різниця між фактурною (вказаною в рахунку-фактурі) та митною вартістю товарів не має бути від'ємною;

електронний обмін інформації між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для відстеження й контролю дотримання експортерами вимог законодавства;

особливості складання податкової накладної та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розраховувати та публікувати мінімально допустимі експортні ціни буде Міністерство аграрної політики на своєму сайті не пізніше 10 числа кожного місяця.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

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