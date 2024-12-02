Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу – Сирський

Олександр Сирський анонсував зміни у підготовці офіцерів.

Джерело фото: Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський після службової наради з питань підвищення якісті підготовки військовослужбовців заявив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їхнього навчання повинен використовуватись принцип «командир навчається з підлеглими».

Зокрема, під час наради за участі керівників структурних підрозділів Генерального штабу ЗС України, командувачів видів та родів військ (сил), командирів окремих бойових військових частин, начальників навчальних центрів та ВВНЗ, обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової програми базової військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці.

За словами Сирського, під час розмов курсанти та інструктори відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки.

Відтак, Головнокомандувач визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності впроваджених змін.

«Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки», - відмітив Олександр Сирський.

Окрім того, начальники вищих військових навчальних закладів висловили пропозиції удосконалення підготовки, в тому числі і збільшення термінів навчання офіцерів тактичної ланки.

На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад.

За словами Сирського, учасники наради запропоновали розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

«Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, в ході їх навчання повинен використовуватись принцип “командир навчається з підлеглими”.

Підготовка – це основа діяльності військ (сил) як в мирний так і у воєнний час, діяльність всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців, їх стійкість під час виконання бойових завдань», - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

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