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Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба – Сырский

11:10, 2 декабря 2024
Александр Сырский анонсировал изменения в подготовке офицеров.
Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба – Сырский
Источник фото: Главнокомандующий ВС Украины
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Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский после служебного совещания по вопросам повышения качества подготовки военнослужащих заявил, что каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому в ходе их обучения должен использоваться принцип «командир учится с подчиненными».

В частности, во время совещания с участием руководителей структурных подразделений Генерального штаба ВС Украины, командующих видами и родами войск (сил), командиров отдельных боевых воинских частей, начальников учебных центров и ВВУЗ, обсудили предварительные результаты внедрения с 1 ноября текущего года во всех учебных центрах новой программы базовой военной подготовки со сроком обучения 1,5 месяца.

По словам Сырского, во время разговоров курсанты и инструкторы отметили лишь положительные аспекты в увеличении сроков обучения и изменениях программы базовой общевойсковой подготовки.

Следовательно, Главнокомандующий определил задачу относительно дальнейшего мониторинга эффективности внедренных изменений.

«Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Поэтому ждем отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки», - отметил Александр Сырский.

Кроме того, начальники высших военных учебных заведений высказали предложения по усовершенствованию подготовки, в том числе и увеличению сроков обучения офицеров тактического звена.

Необходимость усовершенствования подготовки офицеров также отметили и командиры боевых бригад.

По словам Сырского, участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

«Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому, в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными".

Подготовка – это основа деятельности войск (сил) как в мирное, так и в военное время, деятельность всех командиров должна быть направлена ​​на постоянное усовершенствование знаний, умений и навыков военнослужащих, их устойчивость при выполнении боевых задач», - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

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ВСУ военнослужащие Александр Сырский

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