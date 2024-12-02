В Виннице полицейский драгер не выдержал дыхания водителя

Патрульные остановили водителя автомобиля Hyundai Santa Fe за нарушение ПДД.

Источник фото: Патрульная полиция Винницкой области / Facebook

В Виннице драгер не выдержал дозы алкоголя в организме водителя. Как отметили в Патрульной полиции области, стрелки показали вверх.

По информации правоохранителей, остановили водителя автомобиля Hyundai Santa Fe за нарушение ПДД.

Так как инспекторы заметили у него признаки опьянения, а именно запах алкоголя и нарушение координации движений, то предложили ему пройти проверку на спецприборе драгер.

«Стрелки алкотестера показали вверх, а это значит, что в организме мужчины, вероятно, было более 5 промилле алкоголя», - отмечают в полиции.

На водителя патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), вынесено постановление по ч. 2. ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения) КУоАП.

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