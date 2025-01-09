Суд оштрафував чоловіка за керування човном у стані алкогольного сп’яніння, але він подав апеляцію — чим закінчилася історія

Суд наклав на чоловіка стягнення у виді 17000 гривень штрафу з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на 1 рік.

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У липні минулого року на річці Дністер в адміністративних межах с. Куражин Кам`янець-Подільського району поліцейські спрямували моторний гумовий човен до берега, де запропонували водієві пройти огляд на тверезість. Той погодився зробити це у лікарні. Після проведення тесту лікар констатував, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Новоушицький районний суд Хмельницької області визнав його винним у керуванні човном в стані алкогольного сп`яніння (частина 5 статті 130 КУпАП) та наклав на нього стягнення у виді 17000 гривень штрафу з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на 1 рік, повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Захисник водія подав апеляційну скаргу з проханням скасувати постанову й закрити провадження у справі. Указав, що інспектор поліції діяв щодо його підзахисного упереджено й з порушенням вимог закону, оскільки не пояснив причину зупинки човна. Тож уважає, що усі вимоги поліції надалі, зокрема, й проходження огляду на стан сп’яніння, водій не зобов’язаний був виконувати.

Звернув увагу апелянт і на порушення під час проведення тесту на тверезість та на акт медичного огляду, в якому не вказано остаточний діагноз, немає дати й підпису лікаря.

Хмельницький апеляційний суд не погодився з доводами адвоката. Звернув увагу, що предметом розгляду апеляційного суду у цій справі є оцінка дій працівників поліції при проведенні огляду на стан алкогольного сп`яніння водія. Законність підстави зупинки транспортного засобу не охоплюється диспозицією ст. 130 КУпАП і дії поліції щодо законності таких підстав можуть бути оскаржені в окремому порядку, зокрема, в адміністративному, з наданням суду відповідних доказів.

«Сторона захисту у поданій апеляційній скарзі не пояснила, яким чином правомірність дій працівників поліції щодо зупинки транспортного засобу знаходиться у причинному зв`язку з обов`язком водія транспортного засобу пройти відповідний медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного сп`яніння, і як саме це впливає на встановлений факт перебування водія у стані алкогольного сп`яніння», – зазначив ХАС.

Також суддя зауважила, що захисник, вказавши на певні процесуальні порушення, які лікар допустив при складанні документів щодо проходження водієм медичного огляду, не обґрунтував, як вони позначилися або могли позначитися на результаті судового розгляду та оцінці доказів.

Посилання адвоката на порушення лікарем процедури огляду на стан сп`яніння суд, зважаючи на докази, визнав необґрунтованими. Відтак відхилив апеляційну скаргу захисника, залишивши постанову місцевого суду без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 680/495/24 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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