Кабмин изменил основания, по которым водители могут покинуть место ДТП и не уведомлять полицию

Правительство изменило условия для составления водителями европротокола и оставления места ДТП.

Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, которыми изменил основания, по которым водители в случае ДТП могут покинуть место ДТП и не сообщать полиции.

Так, пункт 2.11 ПДД предусматривает, что если в результате ДТП нет пострадавших и не причинен материальный ущерб третьим лицам, а транспортные средства могут безопасно двигаться, водители (при наличии взаимного согласия в оценке обстоятельств совершенного) могут прибыть на ближайший пост или в орган Нацполиции для оформления соответствующих материалов, предварительно составив схему происшествия и поставив подписи под ней. Третьими лицами считаются другие участники дорожного движения, которые по обстоятельствам оказались причастными к ДТП.

Абзац 3 этого пункта 2.11 до изменений предусматривал, что в случае наступления ДТП с участием транспортных средств, указанных в действующем договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, при эксплуатации таких транспортных средств лицами, ответственность которых застрахована, отсутствия травмированных (погибших) людей , а также при достижении согласия водителей таких транспортных средств об обстоятельствах совершения ДТП, при отсутствии у них признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и в случае составления такими водителями совместного сообщения о ДТП в соответствии с установленным Моторным (транспортным) страховым бюро образцом – водители упомянутых транспортных средств после составления ими указанного в настоящем пункте уведомления освобождаются от обязанностей, предусмотренных подпунктами «д» - «е» пункта 2.10 настоящих Правил.

Согласно с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 10 января №19, абзац 3 пункта 2.11 ПДД изложен в следующей редакции:

«В случае наступления контактного (случившегося столкновения) дорожно-транспортного происшествия с участием только двух обеспеченных транспортных средств, при условии причинения вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, не причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, отсутствия у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, влияния лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции, а также при достижении согласия таких водителей относительно обстоятельств совершения ДТП, такие водители имеют право без привлечения соответствующих подразделений Национальной полиции совместно составить для предоставления страховщику уведомления о ДТП в бумажной или электронной форме по форме и в соответствии с инструкцией, утвержденными Моторным (транспортным) страховым бюро. После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении ДТП».

Кроме того, этим постановлением правительство уточнило, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе действующий страховой полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (на электронном или бумажном носителе), сведения о которых подтверждаются информацией, что содержится в Единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности, или страховой сертификат «Зеленая карта» (на электронном или бумажном носителе), выданный иностранным страховщиком в соответствии с правилами международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта».

До изменений было предусмотрено, что водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь соответствующие подтверждающие документы (удостоверения). Эта норма исключена, поскольку внесены изменения, которыми участники боевых действий больше не освобождаются от необходимости иметь «автогражданку».

Автор: Наталя Мамченко

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