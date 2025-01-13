Вместо десяти осталось только три — в Киеве состоялась масштабная реорганизация районных налоговых

У Киева ликвидированы Государственные налоговые инспекции в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах.

Фото: kyiv.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в г. Киеве сообщило, что в связи с внесением изменений в Организационную структуру Главного управления ГНС в г. Киеве, ликвидированы Государственные налоговые инспекции в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах. Киев. Об этом сообщает официальный сайт столичной налоговой.

На основе этих ГНИ созданы Центральная, Левобережная и Правобережная ГНИ с учетом следующего:

в Левобережную ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве переведены плательщики, состоящие на учете в ГНИ в Дарницком районе г. Киева, в ГНИ в Днепровском районе г. Киева, в ГНИ в Деснянском районе;

в Правобережную ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве переведены плательщики, состоящие на учете в ГНИ в Оболонском районе г. Киева, в ГНИ в Подольском районе г. Киева, в ГНИ в Святошинском районе г. Киева, в ГНИ в Шевченковском районе. Киева;

в Центральную ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве переведены плательщики, состоящие на учете в ГНИ в Голосеевском районе г. Киева, в ГНИ в Печерском районе. Киева, в ГНИ в Соломенском районе г. Киев.

«В случае представления документов отчетности в электронном виде просим направлять их в соответствующий контролирующий орган:

Левобережная ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве – код ГНИ 2651;

Правобережная ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве – код ГНИ 2657;

Центральная ГНИ ГУ ГНС в г. Киеве – код ГНИ 2650», - заявили в ГНСС.

Узнать информацию о ГНИ, в которых состоят на учете плательщики, возможно в приватной части Электронного кабинета налогоплательщика.

Напомним, новый глава ГНС Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

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