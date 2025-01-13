В рекрутинговых центрах Украины фиксируют резкий рост количества обращений

Рекрутинговые центры Украины получили более 1 300 запросов за неделю.

Фото: Горсовет Днепра

На прошлой неделе украинские рекрутинговые центры зафиксировали значительное увеличение количества обращений - 1 319 человек выразили желание поступить на военную службу, что почти вдвое больше, чем за предыдущую неделю. С начала года рекрутинговые центры получили уже 717 запросов, а общее количество консультаций к этому времени превысило 34 000. Об этом сообщили в Минобороны.

Указано, что 7 550 человек уже стали кандидатами в Силы обороны Украины. Высокий уровень заинтересованности, по словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, демонстрирует растущую сознательность и готовность граждан служить в рядах Вооруженных сил.

Сейчас в Украине функционирует 47 рекрутинговых центров, и наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева. Центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.