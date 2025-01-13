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Кабмин передал автомобили от Верховного Суда в ГСА

15:20, 13 января 2025
Правительство распоряжением передало три авто, которые были закреплены за Верховным Судом, в сферу управления Государственной судебной администрации.
Кабмин передал автомобили от Верховного Суда в ГСА
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Кабмин распоряжением от 10 января 2025 г. №22-р «О передаче отдельного индивидуально определенного имущества в сферу управления Государственной судебной администрации» решил передать три автомобиля, закрепленных на праве оперативного управления за Верховным Судом, в сферу управления Государственной судебной администрации.

Как говорится в распоряжении, речь идет о легковых автомобилях марок AUDI A8 (2003 года выпуска, идентификационный номер WAUZZZ4E84N007775), NISSAN TEANA (2006 года выпуска, идентификационный номер JN1BAUJ31U0300151) и MAZDA 6 (2005 года выпуска, номер шасси (кузова, рамы) JMZGG128261621705), закрепленные за Верховным Судом.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд ГСА правительство автомобиль

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