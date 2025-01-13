Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін передав автомобілі від Верховного Суду до ДСА

15:20, 13 січня 2025
Уряд розпорядженням передав три авто, які були закріплені за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.
Кабмін передав автомобілі від Верховного Суду до ДСА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін розпорядженням від 10 січня 2025 р. №22-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна до сфери управління Державної судової адміністрації» вирішив передати три автомобілі, що закріплені на праві оперативного управління за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.

Як зазначається у розпорядженні, йдеться про легкові автомобілі марок AUDI A8 (2003 року випуску, ідентифікаційний номер WAUZZZ4E84N007775), NISSAN TEANA (2006 року випуску, ідентифікаційний номер JN1BAUJ31U0300101) та MAZDA 6 (2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JMZGG128261621705), що були закріплені за Верховним Судом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ДСА уряд автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Кабмін передав автомобілі від Верховного Суду до ДСА

Уряд розпорядженням передав три авто, які були закріплені за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.

ВРП втратила лік часу і не мотивує підхід до обрахування строків у дисциплінарних провадженнях щодо суддів – Олексій Маловацький

ВРП не зважає на те, що законодавець пов’язує початок дисциплінарного провадження щодо «старих» скарг на суддів не з днем надходження скарги, а з днем авторозподілу, який було відновлено з 1 листопада 2023 року після відновлення здійснення ВРП дисциплінарної функції.

Кабмін надав доступ органам прокуратури та органам досудового розслідування безпосередній доступ до Земельного кадастру

Також цією постановою уряд вніс зміни у зв’язку з вступом в силу закону, за яким особливо цінні землі, природні заповідники та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них різних установ МВС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео