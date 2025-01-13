Кабмін передав автомобілі від Верховного Суду до ДСА

Уряд розпорядженням передав три авто, які були закріплені за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.

Кабмін розпорядженням від 10 січня 2025 р. №22-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна до сфери управління Державної судової адміністрації» вирішив передати три автомобілі, що закріплені на праві оперативного управління за Верховним Судом, до сфери управління Державної судової адміністрації.

Як зазначається у розпорядженні, йдеться про легкові автомобілі марок AUDI A8 (2003 року випуску, ідентифікаційний номер WAUZZZ4E84N007775), NISSAN TEANA (2006 року випуску, ідентифікаційний номер JN1BAUJ31U0300101) та MAZDA 6 (2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JMZGG128261621705), що були закріплені за Верховним Судом.

Автор: Наталя Мамченко

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