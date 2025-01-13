Іспанія обмежить купівлю житла для іноземців із країн, які не входять до складу ЄС

В Іспанії вирішили обмежити купівлю житла для іноземців-нерезидентів із країн, які не входять до складу Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії, пише Majorca Daily Bulletin.

Зазначається, що це була одна із серії заходів, оголошених урядом з метою зробити житло більш доступним та доступним для іспанських громадян.

За даними El Econimista, одним із головних заходів є обмеження на купівлю іноземцями, які не є членами ЄС.

«Для них податковий тягар складе до 100% вартості нерухомості», - заявив Санчес.

«Лише 2023 року нерезиденти з-за меж Європейського Союзу купили 27 000 будинків та квартир. Не для того, щоб жити у них, а головним чином для спекуляції. Щоб заробити на них гроші. У контексті дефіциту, який ми відчуваємо, ми не можемо собі цього дозволити», - сказав Санчес.

Як зазначає видання, якщо цей новий законопроект стане законом, це стане серйозним ударом для тисяч британців та американців, котрі хотіли купити будинок для відпочинку в Іспанії.

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