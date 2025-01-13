Неналежне реагування поліцейських на конфлікт, що призвело до смерті людини, є службовою недбалістю – Верховний Суд

Двоє працівників патрульної поліції обвинувачувались у тому, що без поважних причин залишили місце події після того, як потерпілий повідомив їм про застосоване до нього насильство.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що неналежне реагування працівників патрульної поліції на конфлікт, який завершився смертю людини, кваліфікується як службова недбалість. Відповідне рішення було прийнято у справі №751/626/22.

У цьому кримінальному провадженні двоє працівників патрульної поліції обвинувачувались у тому, що без поважних причин залишили місце події після того, як потерпілий повідомив їм про застосоване до нього насильство з боку групи осіб, яка перебувала поруч із ним. Патрульні залишили місце події, а група нападників заподіяла потерпілому смерть.

Вироком місцевого суду, залишеним без зміни апеляційним судом, правоохоронців засуджено за ч. 2 ст. 367 КК України (в редакції Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII).

Верховний Суд вказав, що працівники патрульної поліції не забезпечили належного реагування на подію правопорушення щодо вжиття вичерпних заходів, спрямованих на припинення конфлікту між учасниками події, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння смерті потерпілому, хоча могли передбачити настання суспільно небезпечних наслідків та запобігти цьому. Службова недбалість виявилася в тому, що правоохоронці, незважаючи на обстановку, яка склалась, не відреагували належним чином на неї, не надали потерпілому допомоги, хоча він повідомив про конфлікт з молодими людьми і те, що його побили (тобто про загрозу його безпеці), не вжили заходів, спрямованих на припинення конфлікту між учасниками події та відновлення публічного порядку.

Постанова ККС ВС від 19 листопада 2024 року у справі № 751/626/22 (провадження № 51-4322км24).

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