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Ненадлежащее реагирование полицейских на конфликт, что привело к смерти человека, является служебной халатностью – Верховный Суд

15:19, 13 января 2025
Двое сотрудников патрульной полиции обвинялись в том, что без уважительных причин покинули место происшествия после того, как потерпевший сообщил им о примененном к нему насилии.
Ненадлежащее реагирование полицейских на конфликт, что привело к смерти человека, является служебной халатностью – Верховный Суд
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что ненадлежащее реагирование работников патрульной полиции на конфликт, который завершился смертью человека, квалифицируется как служебная халатность. Соответствующее решение было принято по делу №751/626/22.

В этом уголовном производстве двое работников патрульной полиции обвинялись в том, что без уважительных причин оставили место происшествия после того, как потерпевший сообщил им о примененном к нему насилии со стороны группы лиц, которая находилась рядом с ним. Патрульные покинули место происшествия, а группа нападавших причинила потерпевшему смерть.

Приговором местного суда, оставленным без изменения апелляционным судом, правоохранители осуждены по ч. 2 ст. 367 УК Украины (в редакции Закона Украины от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII).

Верховный Суд указал, что работники патрульной полиции не обеспечили надлежащего реагирования на событие правонарушения по принятию исчерпывающих мер, направленных на прекращение конфликта между участниками события, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения смерти потерпевшему, хотя могли предвидеть наступление общественно опасных последствий и предотвратить это. Служебная халатность проявилась в том, что правоохранители, несмотря на сложившуюся обстановку, не отреагировали должным образом на нее, не оказали потерпевшему помощи, хотя он сообщил о конфликте с молодыми людьми и то, что его избили (то есть об угрозе его безопасности), не приняли мер, направленных на прекращение конфликта между участниками события и восстановление публичного порядка.

Постановление ККС ВС от 19 ноября 2024 года по делу № 751/626/22 (производство № 51-4322км24).

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