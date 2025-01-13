Ведро с яйцами, котик и $6000 в кошельке – что забывали пассажиры в поездах УЗ в 2024 году

В УЗ указывают, что некоторые находки настолько неожиданны, что вызывают только один вопрос: «Как?!».

Источник фото: УЗ

Список того, что забывали пассажиры в поездах Укрзализныци в 2024 году удивляет. В общей сложности в прошлом году пассажиры 17 218 раз обращались к железнодорожникам с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. И в 70% случаев потерянные вещи находятся и возвращаются пассажирам.

Как указывают в УЗ, некоторые находки настолько неожиданны, что вызывают только один вопрос: «Как?!».

В частности, в этом году пассажиры забыли:

Ведро с яйцами.

Лук для стрельбы.

Коробка с живыми бабочками. (Ни одна бабочка не пострадала).

Мокрый купальник в пакете.

Кот.

Мясорубка электрическая.

Бриллиантовый крестик с цепочкой.

Кошелек из $6000.

Собачья зеленая куртка.

В УЗ призывают пассажиров обязательно проверять перед выходом из поезда наличие ценных вещей, а если все-таки что-то забыли – заполнить заявку здесь.

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