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Ведро с яйцами, котик и $6000 в кошельке – что забывали пассажиры в поездах УЗ в 2024 году

18:34, 13 января 2025
В УЗ указывают, что некоторые находки настолько неожиданны, что вызывают только один вопрос: «Как?!».
Ведро с яйцами, котик и $6000 в кошельке – что забывали пассажиры в поездах УЗ в 2024 году
Источник фото: УЗ
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Список того, что забывали пассажиры в поездах Укрзализныци в 2024 году удивляет. В общей сложности в прошлом году пассажиры 17 218 раз обращались к железнодорожникам с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. И в 70% случаев потерянные вещи находятся и возвращаются пассажирам.

Как указывают в УЗ, некоторые находки настолько неожиданны, что вызывают только один вопрос: «Как?!».

В частности, в этом году пассажиры забыли:

  • Ведро с яйцами.
  • Лук для стрельбы.
  • Коробка с живыми бабочками. (Ни одна бабочка не пострадала).
  • Мокрый купальник в пакете.
  • Кот.
  • Мясорубка электрическая.
  • Бриллиантовый крестик с цепочкой.
  • Кошелек из $6000.
  • Собачья зеленая куртка.

В УЗ призывают пассажиров обязательно проверять перед выходом из поезда наличие ценных вещей, а если все-таки что-то забыли – заполнить заявку здесь.

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Укрзализныця

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