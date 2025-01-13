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Відро з яйцями, котик та $6000 у гаманці – що забували пасажири у поїздах УЗ у 2024 році

18:34, 13 січня 2025
В УЗ вказують, що деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: «Як?!».
Відро з яйцями, котик та $6000 у гаманці – що забували пасажири у поїздах УЗ у 2024 році
Джерело фото: УЗ
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Перелік того, що забували пасажири у поїздах Укрзалізниці у 2024 році дивує. Загалом минулого року пасажири 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. І у 70% випадків загублені речі знаходяться й повертаються пасажирам.

Як вказують в УЗ, деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: «Як?!».

Зокрема, цього року пасажири забули:

  • Відро з яйцями.
  • Лук для стрільби.
  • Коробка з живими метеликами. (Жоден метелик не постраждав).
  • Мокрий купальник у пакеті.
  • Кіт.
  • М’ясорубка електрична.
  • Діамантовий хрестик з ланцюжком.
  • Гаманець із $6000.
  • Собача зелена куртка.

В УЗ закликають пасажирів обов'язково перевіряти перед виходом з поїзда наявність цінних речей, а якщо все-таки щось забули – заповнити заявку тут.

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Укрзалізниця

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