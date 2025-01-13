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Испания ограничит покупку жилья для иностранцев из стран, которые не входят в состав ЕС

15:01, 13 января 2025
В Испании решили ограничить покупку жилья для иностранцев-нерезидентов из стран, которые не входят в состав Евросоюза.
Испания ограничит покупку жилья для иностранцев из стран, которые не входят в состав ЕС
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Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.

Отмечается, что это была одна из серии мер, объявленных правительством с целью сделать жилье более доступным и доступным для испанских граждан.

По данным El Econimista, одной из главных мер является ограничение на покупки иностранцами, не являющимися членами ЕС.

«Для них налоговое бремя составит до 100% стоимости недвижимости», — заявил Санчес.

«Только в 2023 году нерезиденты из-за пределов Европейского Союза купили 27 000 домов и квартир. Не для того, чтобы жить в них, а главным образом для спекуляции. Чтобы заработать на них деньги. В контексте дефицита, который мы испытываем, мы не можем себе этого позволить», — сказал Санчес.

Как отмечает издание, если этот новый законопроект станет законом, это станет серьезным ударом для тысяч британцев и американцев, которые хотели купить дом для отдыха в Испании.

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Испания

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