У рекрутингових центрах України фіксують різке зростання кількості звернень

Рекрутингові центри України отримали понад 1 300 запитів за тиждень.

Фото: Міськрада Дніпра

Минулого тижня українські рекрутингові центри зафіксували значне збільшення кількості звернень — 1 319 осіб висловили бажання вступити на військову службу, що майже вдвічі більше, ніж за попередній тиждень. З початку року рекрутингові центри отримали вже 717 запитів, а загальна кількість консультацій до цього часу перевищила 34 000. Про це повідомили в Міноборони.

Зазначено, що 7 550 осіб вже стали кандидатами до Сил оборони України. Високий рівень зацікавленості, за словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, демонструє зростаючу свідомість та готовність громадян служити у лавах Збройних сил.

Наразі в Україні функціонує 47 рекрутингових центрів, і найбільшу активність демонструють жителі Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та Києва. Центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема в Збройних силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

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