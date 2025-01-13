Замість десяти залишилося тільки три — у Києві відбулася масштабна реорганізація районних податкових

У Києва ліквідовано Державні податкові інспекції у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районах.

Фото: kyiv.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у м. Києві повідомило, що у зв’язку з внесенням змін до Організаційної структури Головного управління ДПС у м. Києві, ліквідовано Державні податкові інспекції у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районах м. Києва. Про це інформує офіційний сайт столичної податкової.

На основі цих ДПІ створені Центральна, Лівобережна та Правобережна ДПІ з урахуванням такого:

до Лівобережної ДПІ ГУ ДПС у м. Києві переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, в ДПІ у Деснянському районі;

до Правобережної ДПІ ГУ ДПС у м. Києві переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Оболонському районі м. Києва, в ДПІ у Подільському районі м. Києва, в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва;

до Центральної ДПІ ГУ ДПС у м. Києві переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, в ДПІ у Печерському районі м. Києва, в ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

«У разі подання документів звітності в електронному вигляді просимо скеровувати їх до відповідного контролюючого органу:

Лівобережна ДПІ ГУ ДПС у м. Києві – код ДПІ 2651;

Правобережна ДПІ ГУ ДПС у м. Києві – код ДПІ 2657;

Центральна ДПІ ГУ ДПС у м. Києві – код ДПІ 2650», - заявили у ДПС.

Дізнатися інформацію про ДПІ, в яких перебувають на обліку платники, можливо в приватній частині Електронного кабінету платника податків.

Нагадаємо, що новий голова ДПС Руслан Кравченко звільнив двох керівників у центральному апараті податкової.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

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