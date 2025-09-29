Практика судов
Украинец пытался ввезти почти 100 кг российской икры и крабового мяса, фото

14:48, 29 сентября 2025
Таможенники обнаружили в микроавтобусе мужчины продукцию с маркировкой «РФ, Камчатский край», ввоз которой запрещен.
На Волыни таможенники обнаружили в автомобиле украинца продукцию происхождением из России, ввоз которой на таможенную территорию страны запрещен.

Как сообщает Волынская таможня, мужчина возвращался домой из Европы через таможенный пост «Устилуг». В его микроавтобусе обнаружили почти 100 кг красной икры и крабового мяса ориентировочной стоимостью около 170 тысяч гривен.

Продукция находилась в салоне без признаков сокрытия — в контейнерах и стеклянных банках. На упаковках было четкое маркирование: «РФ, Камчатский край».

Ввоз отдельных товаров происхождением из РФ на таможенную территорию Украины запрещен еще с 2015 года. А с апреля 2022 года Кабмин установил полное эмбарго на торговлю с государством-агрессором.

Запрещенную продукцию изъяли и передали на склад таможни.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наложение штрафа с конфискацией предметов нарушения или без таковой.

Окончательные решения по делу будет принимать суд.

