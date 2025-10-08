Практика судов
  1. В Украине

Служебная халатность на 1,6 млн гривен — экс-руководителю Секретариата Омбудсмена Наталье Федорович сообщили о подозрении

10:37, 8 октября 2025
Должностное лицо без достаточного анализа рыночных цен и обоснования заключило договор аренды нежилых помещений по цене, почти вдвое превышающей среднюю рыночную — ГБР.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, по чьей служебной халатности государству нанесен ущерб более чем на 1,6 млн гривен.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций НАПК, в 2021 году руководителем Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека была Наталья Федорович.

Отмечается, что чиновник, занимавший должность государственной службы категории «А», в 2021 году не обеспечил надлежащего контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Без достаточного анализа рыночных цен и обоснования он заключил договор аренды нежилых помещений по цене, почти вдвое превышающей среднюю рыночную.

«Из-за таких действий в 2021–2022 годах из государственного бюджета были излишне уплачены средства, чем государству нанесен материальный ущерб на указанную сумму», — заявили в ГБР.

В Бюро добавили, что действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

 

омбудсмен ГБР

