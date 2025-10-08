Службова недбалість на 1,6 млн гривень — екскерівниці Секретаріату Омбудсмена Наталії Федорович повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, через службову недбалість якого державі завдано збитків на понад 1,6 млн грн.
За даними Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК, у 2021 році керівницею Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини була Наталія Федорович.
Зазначається, що посадова особа, яка обіймала посаду державної служби категорії «А», у 2021 році не забезпечила належного контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Без достатнього аналізу ринкових цін і обґрунтування він уклав договір оренди нежитлових приміщень за вартістю, що майже вдвічі перевищувала середню ринкову.
«Через такі дії у 2021-2022 роках з державного бюджету було зайво сплачено кошти, чим державі завдано матеріальної шкоди на зазначену суму», - заявили у ДБР.
У Бюро додали, що дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.
