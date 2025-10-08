Практика судов
Куницкого отзовут из комитета, а Богуцкая станет членом комитета по свободе слова – Андрей Мотовиловец внес проект постановления об изменениях в комитетах

11:02, 8 октября 2025
В комитетах Верховной Рады состоятся кадровые перестановки – комитет Ярослава Юрчишина усилят Елизаветой Богуцкой.
Фото: gordonua.com
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 14101 о кадровых изменениях в составе комитетов. Его внес заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Так, предлагается отозвать Александра Куницкого – народного депутата от фракции «Слуга народа» – с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Вместо него в Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности войдут Максим Ткаченко, который до этого входил в Комитет по вопросам прав человека, а также Сергей Мельник. Оба представляют фракцию «Слуга народа».

Елизавету Богуцкую изберут членом Комитета по вопросам свободы слова, освободив ее от обязанностей члена Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Сейчас в Комитет по свободе слова входят три депутата: председатель этого комитета Ярослав Юрчишин, а также Евгений Брагар и Нестор Шуфрич.

Напомним, свою подпись под законопроектом об удалении «изложенной неправдиво» информации о должностных лицах Ярослав Юрчишин объяснил тем, что «не вчитался» в 64 страницы текста законопроекта.

Таким образом, комитет, где фактически сейчас работают двое депутатов, будет несколько усилен.

Также проектом постановления предлагается избрать Николая Бабенко из группы «Доверие» членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отозвав его с должности секретаря Комитета по вопросам социальной политики.

Богдан Торохтий из группы «За майбутнє» будет избран членом Комитета по вопросам здоровья, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

На его место в Комитет по вопросам здоровья из Комитета по вопросам аграрной политики перейдет депутат от «Слуги народа» Андрей Богданец.

Автор: Наталя Мамченко

  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області