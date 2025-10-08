Практика судів
Куницького відкликають з комітету, а Богуцька стане членом комітету зі свободи слова – Андрій Мотовиловець вніс проект постанови про зміни у комітетах

11:02, 8 жовтня 2025
У комітетах Верховної Ради відбудуться кадрові перестановки – комітет Ярослава Юрчишина підсилять Єлізаветою Богуцькою.
Куницького відкликають з комітету, а Богуцька стане членом комітету зі свободи слова – Андрій Мотовиловець вніс проект постанови про зміни у комітетах
Фото: gordonua.com
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови 14101 про кадрові зміни у складі комітетів. Його вніс заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Так, пропонується відкликати Олександра Куницького – народного депутата від фракції «Слуга народу» – з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Натомість до Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності увійдуть Максим Ткаченко, який до цього входив до Комітету з питань прав людини, а також Сергій Мельник. Обидва представляють фракцію «Слуга народу».

Єлізавету Богуцьку оберуть членом Комітету з питань питань свободи слова, увільнивши її від обов’язків члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Наразі до Комітету зі свободи слова входять три депутати: голова цього комітету Ярослав Юрчишин, а також Євгеній Брагар та Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, свій підпис під законопроектом про видалення «викладеної неправдиво» інформації про посадовців Ярослав Юрчишин пояснив тим, що «не вчитався» у 64 сторінки тексту законопроекту.

Таким чином, комітет, де фактично зараз працюють двоє депутатів, буде дещо посилений.

Також проектом постанови пропонується обрати Миколу Бабенка з «Довіри» членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, відкликавши його з посади секретаря Комітету з питань соціальної політики.

Богдана Торохтія з групи «За майбутнє» буде обрано членом Комітету з питань здоров’я, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики.

На його місце до Комітету з питань здоров’я з Комітету з питань аграрної політики перейде депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець.

Автор: Наталя Мамченко

