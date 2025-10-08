Практика судов
В США начались массовые сбои в авиасообщении из-за шатдауна

11:29, 8 октября 2025
В некоторых аэропортах США остались без полного штата диспетчеров.
Фото: GettyImages
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в США 1 октября наступил шатдаун — частичная приостановка работы правительства.

По данным CNN, седьмой день правительственного «шатдауна» в США вызвал перебои в работе авиации. Нехватка диспетчеров воздушного движения привела к массовым задержкам рейсов в некоторых аэропортах страны.

Башня управления воздушным движением в международном аэропорту Чикаго О’Хара осталась без полного штата диспетчеров. Аналогичная ситуация сложилась в Нэшвилле, где из-за нехватки персонала пришлось временно закрыть службу, координирующую взлеты и посадки самолетов. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (FAA).

Диспетчеры будут полагаться на радиолокационные системы вышки аэропорта, а центр на маршруте в Мемфисе, который находится более чем в 200 милях, возьмет на себя управление заходом на посадку, пишет The New York Times.

«Пассажиры, будьте готовы к задержкам. Пилоты, наберитесь терпения», — говорится в заявлении FAA.

Кроме того, проблемы также зафиксированы в Хьюстоне, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Атланте, Филадельфии и Далласе. В Хьюстоне оба главных аэропорта — Hobby и George Bush Intercontinental — ожидают задержек на взлетных полосах из-за нехватки персонала.

Как сообщает ABC7, 7 октября в аэропорту Бербанка было зафиксировано множество задержек и отмен рейсов из-за проблем с персоналом.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, большинство диспетчеров берут больничные, опасаясь финансовых трудностей, поскольку зарплаты могут быть задержаны, если правительство не возобновит работу до 14 октября.

Национальная ассоциация авиадиспетчеров (NATCA) отметила, что последствия даже немногих отказов авиадиспетчеров от работы показывают, насколько не хватает персонала и насколько хрупкой является система управления воздушным движением.

«Наш персонал критически перегружен ненадежным оборудованием, и нам приходится решать эти проблемы. Это часть нашей политики отказоустойчивости и резервирования, за которую мы выступаем и которая необходима в системе», — заявил Ник Дэниелс, президент NATCA. «Мы можем работать с FAA, чтобы решать проблемы по мере их возникновения, разрабатывать план и, в конечном счете, обеспечивать безопасность пассажиров. Подобные ситуации — не новость, это реальность, с которой авиадиспетчеры сталкиваются день за днем».

Кроме того, Ник Дэниелс призвал прекратить приостановку полетов, заявив, что FAA и его специалисты по безопасности должны «оставить это отвлекающее обстоятельство позади», чтобы полностью сосредоточиться на своей миссии по поддержанию безопасности полетов, пишет Foxbusiness.

Добавим, 7 ноября Сенат США не принял краткосрочную резолюцию о финансировании государственного бюджета Соединенных Штатов, поэтому шатдаун продолжается.

