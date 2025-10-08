Практика судів
У США почалися масові збої в авіасполученні через шатдаун

11:29, 8 жовтня 2025
У США деякі аеропорти залишилася без повного штату диспетчерів.
Фото: GettyImages
Як повідомляла «Судово-юридична газета», у США 1 жовтня наступив шатдаун — часткове призупинення роботи уряду.

За даними СNN, сьомий день урядового «шатдауну» у США спричинив перебої в роботі авіації. Нестача диспетчерів повітряного руху призвела до масових затримок рейсів у деяких аеропортах країни.

Вежа управління повітряним рухом у міжнародному аеропорту Чикаго О’Гейр залишилася без повного штату диспетчерів. Схожа ситуація склалася в Нешвіллі, де через брак персоналу довелося тимчасово закрити службу, яка координує посадки й зльоти літаків. Про це повідомила Федеральна авіаційна адміністрація (FAA).

Диспетчери покладатимуться на радіолокаційні системи вежі аеропорту, а центр на маршруті в Мемфісі, який знаходиться більш ніж за 200 миль, візьме на себе управління заходом на посадку, пише The New York Times.

«Пасажири, будьте готові до затримок. Пілоти, наберіться терпіння», - йдеться у заяві FAA.

Крім того, проблеми також зафіксовано у Х’юстоні, Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Бостоні, Атланті, Філадельфії та Далласі. У Х’юстоні обидва головні аеропорти – Hobby і George Bush Intercontinental – очікують затримок на злітних смугах через нестачу персоналу.

Як повідомляє  ABC7, 7 жовтня в аеропорту Бербанку було зафіксовано безліч затримок та скасування рейсів через проблеми з персоналом.

За словами міністра транспорту США Шона Даффі, більшість диспетчерів беруть лікарняні, побоюючись фінансових труднощів, адже зарплати можуть бути затримані, якщо уряд не відновить роботу до 14 жовтня.

Національна асоціація авіадиспетчерів (NATCA) зазначила, що наслідки навіть небагатьох відмов авіадиспетчерів від роботи показують, наскільки не вистачає персоналу і наскільки крихкою є система управління повітряним рухом.

«Наш персонал критично завантажений ненадійним обладнанням і нам доводиться вирішувати ці проблеми. Це частина нашої політики відмовостійкості та резервування, за яку ми виступаємо, і яка необхідна у системі», — заявив Нік Деніелс, президент NATCA. «Ми можемо працювати з FAA, щоб вирішувати проблеми в міру їх виникнення, розробляти план і зрештою забезпечувати безпеку пасажирів. Подібні ситуації – не новина, це реальність, з якою авіадиспетчери стикаються день у день».

Крім того, Нік Деніелс закликав припинити призупинення польотів, заявивши, що FAA та його фахівці з безпеки повинні «залишити цю відволікаючу обставину позаду», щоб повністю зосередитися на своїй місії з підтримки безпеки польотів, пише Foxbusiness.

Додамо, Сенат США не ухвалив короткострокової резолюції про фінансування державного бюджету Сполучених Штатів, тож шатдаун триває. 

США авіація

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

