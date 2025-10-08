Практика судов
  1. В мире

Протестующие напали на кортеж президента Эквадора — забросали камнями из-за повышения цен на топливо, видео

10:17, 8 октября 2025
В связи с атакой на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа задержаны как минимум пятеро человек
Протестующие напали на кортеж президента Эквадора — забросали камнями из-за повышения цен на топливо, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Протестующие в Эквадоре атаковали колонну машин, в одной из которых находился президент страны Даниэль Нобоа. Инцидент произошел 7 октября в провинции Каньяр в центральной части страны. О этом сообщила администрация президента Эквадора в соцсети X.

По словам министра окружающей среды Эквадора Инес Мансано, Нобоа направлялся на открытие водоочистной станции в Каньяре, когда его кортеж окружили сотни протестующих и забросали камнями.

«Пришли около 500 человек и бросали в него камни, а на машине президента, очевидно, есть следы от пуль», - цитирует чиновницу агентство AFP.

По данным СМИ, в связи с атакой на кортеж задержаны как минимум пятеро человек. В администрации президента пообещали привлечь их к ответственности «за терроризм и покушение на убийство».

В стране с середины сентября продолжаются масштабные протесты, организованные Конфедерацией коренных народов Эквадора (CONAIE). Причиной недовольства стало решение президента отменить субсидии на дизельное топливо.  Цены резко выросли, и тысячи людей вышли на улицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області