Протестующие напали на кортеж президента Эквадора — забросали камнями из-за повышения цен на топливо, видео

В связи с атакой на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа задержаны как минимум пятеро человек

Протестующие в Эквадоре атаковали колонну машин, в одной из которых находился президент страны Даниэль Нобоа. Инцидент произошел 7 октября в провинции Каньяр в центральной части страны. О этом сообщила администрация президента Эквадора в соцсети X.

По словам министра окружающей среды Эквадора Инес Мансано, Нобоа направлялся на открытие водоочистной станции в Каньяре, когда его кортеж окружили сотни протестующих и забросали камнями.

«Пришли около 500 человек и бросали в него камни, а на машине президента, очевидно, есть следы от пуль», - цитирует чиновницу агентство AFP.

По данным СМИ, в связи с атакой на кортеж задержаны как минимум пятеро человек. В администрации президента пообещали привлечь их к ответственности «за терроризм и покушение на убийство».

В стране с середины сентября продолжаются масштабные протесты, организованные Конфедерацией коренных народов Эквадора (CONAIE). Причиной недовольства стало решение президента отменить субсидии на дизельное топливо. Цены резко выросли, и тысячи людей вышли на улицы.

