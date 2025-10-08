В Хорватии змея укусила нетрезвого мужчину — и умерла от алкогольного отравления

Ядовитая змея погибла после того, как укусила мужчину, в крови которого оказалась смертельная для нее доза алкоголя.

В Хорватии произошел забавный, но трагический случай. Двухлетняя гадюка вида поскок (одна из самых ядовитых змей Европы) погибла от алкогольного отравления после того, как укусила мужчину, в крови которого была чрезмерная концентрация алкоголя. Об этом сообщает NewsBar.

Инцидент произошел, когда Штеф Радулич, находившийся в командировке, решил после деловой встречи прогуляться по местным лесным тропинкам.

Он случайно приблизился к змее, которая, вероятно, среагировала инстинктивно.

«Вдруг почувствовал резкую боль в ноге, обернулся — и увидел поскока. Было понятно, что произошло. Хотел бежать к врачу, но заметил, что со змеей что-то не так — ее глаза наполовину закрылись, она шаталась и дважды ударилась головой о дерево», — рассказал Штеф.

Поняв, что животному плохо, мужчина схватил змею за шею и побежал к пункту скорой помощи. Но спасти поскока не удалось — как оказалось, высокий уровень алкоголя в крови мужчины стал для нее смертельным.

«Местные змеи просто не привыкли к такому содержанию алкоголя в крови своей “добычи”, особенно в два часа дня. Мы зафиксировали концентрацию спирта в организме змеи — 5,1 г/кг. Такую дозу не выдержало бы ни одно живое существо», — объяснил врач Мате Дрнич.

Интересно, что яд змеи вовсе не подействовал на Штефа — алкоголь в его крови мгновенно его нейтрализовал.

«Я счастлив, что остался жив, — пошутил мужчина. — Попросил врача прислать мне справку о том, что алкоголь спас мне жизнь — покажу жене, чтобы больше не ругала за рюмку».

Глава села пообещал к началу туристического сезона установить предупредительные знаки.

