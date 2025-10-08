Практика судов
  1. В мире

В Хорватии змея укусила нетрезвого мужчину — и умерла от алкогольного отравления

12:05, 8 октября 2025
Ядовитая змея погибла после того, как укусила мужчину, в крови которого оказалась смертельная для нее доза алкоголя.
В Хорватии змея укусила нетрезвого мужчину — и умерла от алкогольного отравления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хорватии произошел забавный, но трагический случай. Двухлетняя гадюка вида поскок (одна из самых ядовитых змей Европы) погибла от алкогольного отравления после того, как укусила мужчину, в крови которого была чрезмерная концентрация алкоголя. Об этом сообщает NewsBar.

Инцидент произошел, когда Штеф Радулич, находившийся в командировке, решил после деловой встречи прогуляться по местным лесным тропинкам.

Он случайно приблизился к змее, которая, вероятно, среагировала инстинктивно.

«Вдруг почувствовал резкую боль в ноге, обернулся — и увидел поскока. Было понятно, что произошло. Хотел бежать к врачу, но заметил, что со змеей что-то не так — ее глаза наполовину закрылись, она шаталась и дважды ударилась головой о дерево», — рассказал Штеф.

Поняв, что животному плохо, мужчина схватил змею за шею и побежал к пункту скорой помощи. Но спасти поскока не удалось — как оказалось, высокий уровень алкоголя в крови мужчины стал для нее смертельным.

«Местные змеи просто не привыкли к такому содержанию алкоголя в крови своей “добычи”, особенно в два часа дня. Мы зафиксировали концентрацию спирта в организме змеи — 5,1 г/кг. Такую дозу не выдержало бы ни одно живое существо», — объяснил врач Мате Дрнич.

Интересно, что яд змеи вовсе не подействовал на Штефа — алкоголь в его крови мгновенно его нейтрализовал.

«Я счастлив, что остался жив, — пошутил мужчина. — Попросил врача прислать мне справку о том, что алкоголь спас мне жизнь — покажу жене, чтобы больше не ругала за рюмку».

Глава села пообещал к началу туристического сезона установить предупредительные знаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Хорватия животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області