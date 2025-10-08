У Хорватії змія вкусила нетверезого чоловіка — і померла від отруєння алкоголем

Отруйна гадюка загинула після того, як вкусила чоловіка, в крові якого виявилася смертельна для неї доза алкоголю.

У Хорватії сталася кумедна, але трагічна подія. Дворічна гадюка виду поскок (одна з найотруйніших європейських змій) загинула від алкогольного отруєння після того, як вкусила чоловіка, у якого в крові була надмірна концентрація алкоголю. Про це повідомляє NewsBar.

Інцидент трапився, коли Штеф Радуліч, який перебував у відрядженні, вирішив після ділової зустрічі прогулятися місцевими лісовими стежками.

Він випадково наблизився до змії, яка, ймовірно, реагувала інстинктивно.

«Раптом відчув різкий біль у нозі, озирнувся — і побачив поскока. Було зрозуміло, що сталося. Хотів бігти до лікаря, але побачив, що зі змією щось не так — її очі напівзаплющились, вона хиталася і двічі вдарилася головою об дерево», — розповів Штеф.

Розуміючи, що тварині зле, чоловік схопив змію за шию й побіг до пункту швидкої допомоги. Та врятувати поскока не вдалося — як виявилося, високий рівень алкоголю в крові чоловіка став для неї смертельним.

«Місцеві змії просто не звикли до такого вмісту алкоголю в крові своєї «здобичі», особливо о другій годині дня. Ми зафіксували концентрацію спирту в організмі змії — 5,1 г/кг. Таку дозу не витримало б жодне живе створіння», — пояснив лікар Мате Дрніч.

Цікаво, що отрута змії не подіяла на Штефа взагалі — алкоголь у його крові миттєво її нейтралізував.

«Я щасливий, що залишився живий, — пожартував чоловік. — Попросив лікаря надіслати мені довідку про те, що алкоголь врятував мені життя — покажу дружині, щоб більше не сварила за чарку».

Голова села пообіцяв до початку туристичного сезону встановити попереджувальні знаки.

