Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Проведение местных выборов во время военного положения невозможно – Верховная Рада приняла постановление

11:57, 8 октября 2025
Народные депутаты проголосовали за постановление о невозможности проведения местных выборов во время войны.
Проведение местных выборов во время военного положения невозможно – Верховная Рада приняла постановление
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 8 октября приняла постановление 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления. Его инициировали спикер парламента Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и другие.

Постановление предусматривает невозможность проведения местных выборов во время военного положения. По словам народного депутата Виталия Безгина, постановление необходимо, чтобы никто не ставил под сомнение законность деятельности местных советов.

В постановлении предлагается:

  • признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины и введенного в связи с этим в Украине военного положения
  • подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет РФ
  • констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин
  • подтвердить, что сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные советы и сельские, поселковые, городские головы являются полномочными, кроме тех, полномочия которых досрочно прекращены в установленном законом порядке, до избрания нового состава соответствующего местного совета, сельского, поселкового, городского головы на следующих местных выборах
  • принять к сведению, что после окончания вооруженной агрессии РФ против Украины и прекращения или отмены введенного в связи с ней военного положения в Украине в порядке, установленном законом, решение о проведении местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и законами Украины
  • призвать международное сообщество сохранять единство усилий по обеспечению непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии РФ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області