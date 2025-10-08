Проведення місцевих виборів під час воєнного стану неможливе – Верховна Рада прийняла постанову

Народні депутати проголосували постанову про неможливість проведення місцевих виборів під час війни.

Верховна Рада 8 жовтня прийняла постанову 14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування. Її ініціювали спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко та інші.

Постанова передбачає неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану. За словами народного депутата Віталія Безгіна, постанова потрібна, щоб ніхто не ставив під сумнів законність діяльності місцевих рад.

У постанові пропонується:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану

наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе РФ

констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад

підтвердити, що сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах

взяти до відома, що після закінчення збройної агресії РФ проти України та припинення чи скасування введеного у зв’язку з нею воєнного стану в Україні в порядку, встановленому законом, рішення про проведення місцевих виборів буде прийнято відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та законів України

закликати міжнародне співтовариство зберігати єдність зусиль із забезпечення безперервності функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії РФ.

Автор: Наталя Мамченко

