Украинцев призывают экономить свет и не включать мощные приборы — что важно знать

11:47, 8 октября 2025
Из-за российских обстрелов Укрэнерго призывает рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.
По состоянию на утро 8 октября в результате вражеских обстрелов обесточены потребители в нескольких областях, на Черниговщине действуют графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В настоящее время в пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По информации Министерства энергетики Украины, Россия нанесла удары, в частности, по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины.

Отмечается также, что потребление электроэнергии остается высоким: на утро 8 октября оно держится на уровне предыдущего дня. Причиной этого является содержание облачной погоды с дождем в большинстве областей, что приводит к низкой эффективности бытовых солнечных электростанций.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00", - советует Укрэнерго.

электроэнергия Укрэнерго

