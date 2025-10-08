Українців закликають економити світло та не вмикати потужні прилади — що важливо знати

Через російські обстріли Укренерго закликає раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на ранок 8 жовтня внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у кількох областях, на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в Укренерго.

Наразі в постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією Міністерства енергетики України, Росія завдала ударів, зокрема, по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини.

Зазначається також, що споживання електроенергії залишається високим: станом на ранок 8 жовтня воно тримається на рівні попереднього дня. Причиною цього є утримання хмарної погоди з дощем у більшості областей, яка зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00", - радить Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.