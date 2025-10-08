Практика судов
Судье почти пять лет назад сожгли автомобиль, но преступление до сих пор не раскрыто – судья обратилась в Высший совет правосудия

07:45, 8 октября 2025
Судья сообщила, что полиция и прокуратура ничего не предприняли для расследования преступления.
Здание Ивано-Франковского городского суда
Судья Ивано-Франковского городского суда Ольга Бабий обратилась в Высший совет правосудия с просьбой обратить внимание на ситуацию с расследованием уголовного производства относительно сожжения ее автомобиля почти пять лет назад.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 2 января 2021 года неизвестные сожгли автомобиль Nissan Qashqai 2012 г. в., принадлежавший судье Ольге Бабий.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса. Позже произошла переквалификация на ч. 2 ст. 378 (преднамеренное уничтожение имущества, принадлежащего судье путем поджога) УК.

Однако и через несколько лет следствию не удалось установить ни заказчиков, ни исполнителей поджога автомобиля судьи – расследование преступления происходило вяло, а следователи часто менялись.

В феврале 2025 года Ольга Бабий ознакомилась с материалами уголовного производства, также судья была дополнительно допрошена прокурором.

Во время допроса судья сообщила прокурору, что следствие проводилось и проводится ненадлежащим образом, а версию, что преступление было совершено в связи с профессиональной деятельностью судьи, полиция не рассматривала вообще.

«Расследование преступления, совершенного в отношении меня, как судьи, проводилось на очень низком профессиональном уровне. Сотрудники полиции не уделяли внимания важным деталям, вообще отвергли версию о совершении уголовного правонарушения в связи с профессиональной деятельностью», – отметила в сообщении ВСП Ольга Бабий.

В итоге следствие снова переквалифицировало уголовное производство на ч. 2 ст. 194 УК и все же нашло некое лицо, которое и обвинили в поджоге автомобиля судьи. При этом переквалификация произошла без принятия процессуального решения – постановления об изменении квалификации уголовного преступления.

Однако доказательства причастности указанного гражданина к поджогу автомобиля судьи были настолько неубедительны, что прокуратура отказалась согласовать составленное следователем полиции уведомление о подозрении.

«Следователем составлено полностью необоснованное, лишенное какого-либо логического содержания сообщение о подозрении», – сообщила Ольга Бабий.

Судья попросила Совет правосудия обратиться к руководству Национальной полиции с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших бездействие во время расследования поджога автомобиля судьи.

Также судья попросила ВСП обратиться к Генпрокурору и к руководителю Национальной полиции с просьбой предоставить информации о расследовании поджога автомобиля судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

