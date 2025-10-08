Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судді майже п’ять років тому спалили автомобіль, але злочин досі не розкрито – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя

07:45, 8 жовтня 2025
Суддя повідомила, що поліція та прокуратура нічого не зробили для розслідування злочину.
Судді майже п’ять років тому спалили автомобіль, але злочин досі не розкрито – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя
Будівля Івано-Франківського міського суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Івано-Франківського міського суду Ольга Бабій звернулася до Вищої ради правосуддя з проханням звернути увагу на ситуацію з розслідуванням кримінального провадження щодо спалення її автомобіля майже п’ять років тому.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 2 січня 2021 року невідомі спалили автомобіль Nissan Qashqai 2012 р. в., який належав судді Ользі Бабій.

Поліція тоді розпочала розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу. Пізніше відбулася перекваліфікація на ч. 2 ст. 378 (умисне знищення майна, що належить судді шляхом підпалу) КК.

Однак за кілька років слідству не вдалося встановити ані замовників, ані виконавців підпалу автомобіля судді – розслідування злочину відбувалося мляво, а слідчі у справі часто змінювалися.

У лютому 2025 року Ольга Бабій ознайомилися із матеріалами кримінального провадження, також суддя була додатково допитана прокурором.

Під час допиту суддя повідомила прокурору, що слідство проводилося та проводиться неналежним чином, а версію, що злочин було здійснено у зв’язку з професійною діяльністю судді, поліція не розглядала взагалі.  

«Розслідування злочину вчиненого щодо мене, як судді, проводилося на дуже низькому професійному рівні. Працівники поліції не приділяли увагу важливим деталям, взагалі відкидали версію про вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з професійною діяльністю», – зазначила у повідомленні до ВРП Ольга Бабій.

У підсумку слідство знову перекваліфікувало провадження на ч. 2 ст. 194 КК та все ж таки знайшло певну особу, яку звинуватило у підпалі автомобіля судді. При цьому перекваліфікація відбулася без прийняття процесуального рішення – постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення.

Однак докази причетності зазначеного громадянина до підпалу автомобіля судді були настільки непереконливими, що прокуратура відмовилася погодити складене слідчим поліції повідомлення про підозру.

«Слідчим складено повністю необґрунтоване, позбавлене будь-якого логічного змісту повідомлення про підозру», – повідомила Ольга Бабій.

Відтак, суддя попросила Раду правосуддя звернутися до керівництва Національної поліції з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили бездіяльність під час розслідування підпалу автомобіля судді.

Також суддя попросила ВРП звернутися до Генпрокурора та керівника Національної поліції щодо надання інформації про розслідування підпалу автомобіля судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя злочин ВРП автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя