Судді майже п’ять років тому спалили автомобіль, але злочин досі не розкрито – суддя звернулася до Вищої ради правосуддя

Суддя повідомила, що поліція та прокуратура нічого не зробили для розслідування злочину.

Будівля Івано-Франківського міського суду

Суддя Івано-Франківського міського суду Ольга Бабій звернулася до Вищої ради правосуддя з проханням звернути увагу на ситуацію з розслідуванням кримінального провадження щодо спалення її автомобіля майже п’ять років тому.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 2 січня 2021 року невідомі спалили автомобіль Nissan Qashqai 2012 р. в., який належав судді Ользі Бабій.

Поліція тоді розпочала розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу. Пізніше відбулася перекваліфікація на ч. 2 ст. 378 (умисне знищення майна, що належить судді шляхом підпалу) КК.

Однак за кілька років слідству не вдалося встановити ані замовників, ані виконавців підпалу автомобіля судді – розслідування злочину відбувалося мляво, а слідчі у справі часто змінювалися.

У лютому 2025 року Ольга Бабій ознайомилися із матеріалами кримінального провадження, також суддя була додатково допитана прокурором.

Під час допиту суддя повідомила прокурору, що слідство проводилося та проводиться неналежним чином, а версію, що злочин було здійснено у зв’язку з професійною діяльністю судді, поліція не розглядала взагалі.

«Розслідування злочину вчиненого щодо мене, як судді, проводилося на дуже низькому професійному рівні. Працівники поліції не приділяли увагу важливим деталям, взагалі відкидали версію про вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з професійною діяльністю», – зазначила у повідомленні до ВРП Ольга Бабій.

У підсумку слідство знову перекваліфікувало провадження на ч. 2 ст. 194 КК та все ж таки знайшло певну особу, яку звинуватило у підпалі автомобіля судді. При цьому перекваліфікація відбулася без прийняття процесуального рішення – постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення.

Однак докази причетності зазначеного громадянина до підпалу автомобіля судді були настільки непереконливими, що прокуратура відмовилася погодити складене слідчим поліції повідомлення про підозру.

«Слідчим складено повністю необґрунтоване, позбавлене будь-якого логічного змісту повідомлення про підозру», – повідомила Ольга Бабій.

Відтак, суддя попросила Раду правосуддя звернутися до керівництва Національної поліції з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили бездіяльність під час розслідування підпалу автомобіля судді.

Також суддя попросила ВРП звернутися до Генпрокурора та керівника Національної поліції щодо надання інформації про розслідування підпалу автомобіля судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

