Дания хочет запретить соцсети для детей до 15 лет: премьер заявила, что телефоны «украли детство»

10:53, 8 октября 2025
Правительство планирует ограничить доступ подростков к соцсетям, чтобы защитить их от тревожности, депрессии и влияния вредного онлайн-контента.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о намерении правительства ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, заявив, что смартфоны и соцсети «украли у наших детей детство». Об этом сообщает The Guardian.

Фредериксен заявила: «Мы выпустили на волю монстра. Никогда раньше столько детей и подростков не страдали от тревожности и депрессии».

По её словам, всё больше детей имеют проблемы с концентрацией внимания и чтением, ведь «на экранах они видят вещи, которых дети видеть не должны».

Что именно планируют запретить

Хотя премьер не уточнила, какие именно соцсети попадут под запрет, известно, что речь идёт о нескольких основных платформах.

Родителям разрешат давать разрешение пользоваться соцсетями детям с 13 лет.

Правительство надеется, что закон может вступить в силу уже в следующем году.

Европейский тренд

Дания — не первая страна, которая усиливает контроль за онлайн-жизнью детей.

В Австралии вводят запрет для пользователей младше 16 лет на Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube.

В Норвегии премьер Йонас Гар Стьоре также поддержал идею повысить минимальный возраст использования соцсетей с 13 до 15 лет, подчеркнув, что политики должны защищать детей от «власти алгоритмов».

«Мы были слишком наивными»

Министр цифровизации Дании Каролине Стеге назвала инициативу «прорывом»:

«Мы оставили детей наедине с платформами, которым безразлично их благополучие. Пришло время перейти от цифрового плена к сообществу».

Тревожная статистика

Фредериксен привела данные, согласно которым:

  • 60% мальчиков в возрасте 11–19 лет не видятся с друзьями в свободное время,
  • 94% детей седьмого класса уже имеют профиль в соцсетях до достижения 13 лет.

«Мобильные телефоны и соцсети крадут детство наших детей», — подчеркнула она.

Запрет смартфонов в школах

Это решение стало продолжением политики, начатой в феврале, когда в Дании запретили мобильные телефоны в школах и кружках.

Рекомендации дала государственная комиссия по благополучию детей, которая установила, что дети младше 13 лет не должны иметь собственные смартфоны или планшеты.

Европа пересматривает цифровые правила

Растущее число исследований о негативном влиянии соцсетей на психическое здоровье детей заставляет правительства по всему миру пересматривать подходы к цифровой безопасности.

Так, Греция в июне предложила ЕС ввести «возраст цифровой зрелости», который бы запрещал доступ к соцсетям без согласия родителей.

