Данія хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років: прем’єрка каже, що телефони «вкрали дитинство»

10:53, 8 жовтня 2025
Уряд планує обмежити доступ підлітків до соцмереж, щоб захистити їх від тривожності, депресії та впливу шкідливого онлайн-контенту.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про намір уряду запровадити заборону користування соціальними мережами для дітей до 15 років, заявивши, що смартфони та соцмережі «вкрали у наших дітей дитинство». Про це повідомляє The Guardian.

Фредеріксен заявила: «Ми випустили на волю монстра. Ніколи раніше стільки дітей і підлітків не страждали від тривожності та депресії».

За її словами, дедалі більше дітей мають проблеми з концентрацією уваги та читанням, адже «на екранах вони бачать речі, яких діти бачити не повинні».

Що саме планують заборонити

Хоча прем’єрка не уточнила, які саме соцмережі потраплять під заборону, відомо, що йдеться про кілька основних платформ.

Батькам дозволять надавати дозвіл користуватись соцмережами дітям від 13 років.

Уряд сподівається, що закон може набути чинності вже наступного року.

Європейський тренд

Данія не перша країна, яка посилює контроль за онлайн-життям дітей.

В Австралії запроваджують заборону для користувачів до 16 років на Facebook, Snapchat, TikTok і YouTube.

У Норвегії прем’єр Йонас Гар Стьоре також підтримав ідею підвищити мінімальний вік користування соцмережами з 13 до 15 років, наголошуючи, що політики повинні захищати дітей від «влади алгоритмів».

«Ми були занадто наївними»

Міністерка цифровізації Данії Кароліне Стеге назвала ініціативу «проривом»:

«Ми залишили дітей наодинці з платформами, яким байдуже до їхнього добробуту. Настав час перейти від цифрового полону до спільноти».

Тривожна статистика

Фредеріксен навела дані, згідно з якими:

  • 60% хлопчиків віком 11–19 років не бачаться з друзями у вільний час,
  • 94% дітей сьомого класу вже мають профіль у соцмережах до досягнення 13 років.

«Мобільні телефони й соцмережі крадуть дитинство наших дітей», — підсумувала вона.

Заборона смартфонів у школах

Це рішення стало продовженням політики, яку Данія почала ще в лютому — тоді заборонили мобільні телефони в школах і гуртках.

Рекомендації надала державна комісія з добробуту дітей, яка встановила, що діти до 13 років не повинні мати власних смартфонів чи планшетів.

Європа переглядає цифрові правила

Зростаюча кількість досліджень про негативний вплив соцмереж на психічне здоров’я дітей змушує уряди по всьому світу переглядати підходи до цифрової безпеки.

Так, Греція у червні запропонувала ЄС запровадити «вік цифрової дорослості», який би забороняв доступ до соцмереж без згоди батьків.

